Міністр охорони здоров'я Максим Степанов заявив, що готовий вакцинуватись від коронавірусу. Провести щеплення в масштабах країни мають продовж 2021 року.

Продовж першого півріччя 2021 року Україна має отримати 8 мільйонів безкоштовних вакцин від COVAX. Про це Максим Степанов розповів в інтерв'ю 24 каналу.

До слова Скільки українців готові вакцинуватися від коронавірусу: свіже опитування

"Я буду вакцинуватись від коронавірусу. Але думаю, на останньому етапі, відштовхуючись з нашого алгоритму, адже мені не 60 років, я не маю супутніх захворювань на сьогодні", – пояснив він.

Однак міністр заявив, що вакцинуватись російською вакциною, якщо навіть доведуть її ефективність, не буде.

Довідка. Російська в акцина "Спутник V" не пройшла третьої фази випробувань, а повноцінних результатів попередньої фази досі не опублікували. Багато н ауковців з різних країн світу виявили в статті з описом російської вакцини неправдиві дані та "копіпасти" та розкритикували її.

Кого вакцинуватимуть першими

За його словами, є категорія громадян, яка повинна насамперед отримати вакцинацію безкоштовно.

Перші – це медичні працівники. Насамперед це будуть ті, які працюють безпосередньо з хворими на коронавірус, а потім вже всі решта. Ми повинні вакцинувати їх спершу, бо це той "живий щит", який став між нами та коронавірусом,

– сказав Степанов.

Також додав: "Потім – це люди вже за професійними ризиками. Наприклад, наші військові, які перебувають в зоні ООС, їх обов'язково треба вакцинувати. Це наші освітяни, працівники Нацполіції. Також це люди, яких за медичними показниками треба вакцинувати насамперед. Це люди, які мають супутні захворювання, особливо, якщо вони старше 60 років. Це і люди, які перебувають у спеціалізованих закладах, таких як інтернати та заклади для осіб похилого віку. Загальна кількість цих всіх людей сягає близько 21 мільйон громадян".



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу