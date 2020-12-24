Локдауну точно бути: Степанов відповів, чи можуть перенести жорсткий карантин
В Україні жорсткий карантин точно розпочнеться з 8 січня. Як зазначили у МОЗ, навіть за умови значного спадання захворюваності локдаун не переноситимуть.
Жодного перенесення локдауну не буде, – Степанов
Наприкінці січня медики прогнозують зростання кількості хворих на сезонний грип. Про це повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов на брифінгу, інформує 24 канал.
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За словами Степанова, у грипу будуть спостерігатись ті самі ускладнення, що в коронавірусу.
Нам необхідно зайти в лютий із мінімальною кількістю хворих на COVID-19. Тому ніякого перенесення жорсткого карантину в січні не буде,
– запевнив міністр.
Раніше уряд дозволив закладам громадського харчування працювати у новорічну ніч. Очільник МОЗ пояснив це рішення, наголосивши, що навіть попри заборону люди навряд би розійшлись у зазначений час.
Що відомо про локдаун
Кабмін ухвалив рішення запровадити локдаун з 8 до 24 січня. У цей час не працюватимуть:
- заклади громадського харчування, проте їжу можна буде придбати на винос та за доставкою;
- магазини непродовольчих товарів;
- кінотеатри;
- спортзали;
- ТРЦ;
- усі заклади освіти, окрім дитсадків.
Яка ситуація з коронавірусом в Україні?Станом на 24 грудня в Україні виявили більше ніж 1 мільйон 1 тисячу випадків COVID-19, померли понад 17 тисяч людей, одужали майже 631 тисяча.
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