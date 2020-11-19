Міністр охорони здоров’я Максим Степанов спростував інформацію про те, що в одній із районних лікарень батько помер, віддавши свій кисень хворому на коронавірус синові.

Нагадаємо, раніше волонтерка Дана Ярова написала про смерть чоловіка від коронавірусу, який віддав свій кисень синові. Однак це глава МОЗ спростував в ефірі одного з українських телеканалів.

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За словами Степанова, йшлося про третю міську лікарню Білої Церкви.

Головний лікар цієї лікарні повністю спростовує цю інформацію. Ця лікарня має 130 ліжок для хворих COVID-19, з яких 84 ліжка обладнані киснем, і перебуває, по-моєму, 71 пацієнт в цій лікарні під киснем. Завтра у мене буде більше актуальної інформації,

– заявив він.

Степанов повідомив, що в Україні забезпечене киснем 23751 ліжко. На початок епідемії було до 3,5 тисяч ліжок.

"Ми ставимо за мету спочатку 42 тисяч ліжок з підведенням кисню і потім до 50 тисяч", – додав він.



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