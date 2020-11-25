Україна продовжує працювати на розробкою власної вакцини проти коронавірусу. Препарат вже протестували на тваринах, але потрібні ще клінічні випробування.

Наразі в Україні є лише 1 кандидат на вакцину, який протягом шести місяців проходив доклінічні випробування на тваринах. Розробкою займається компанія "Діапроф-Мед" разом і з співробітниками Інституту мікробіології. Про це в інтерв'ю журналісту проєкту Зе Інтерв'юер розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За словами Степанова, випробування української вакцини проводити на мишах та кроликах.

На введення антигену, що є українським кандидатом на вакцину, виробляються антитіла. Ми довели, що ці антитіла повністю ідентичні тим, які є в організмі людини, що перехворіла на коронавірус,

– зазначив Степанов.

Український препарат начебто повністю нейтралізує вірус в живих клітинах, а дослідження проводили в лабораторіях Туреччини і США.

Очільник МОЗ зауважив, що наступним етапом є клінічні випробування, для цього треба виготовити 100 тисяч дозвакцини.

Україна може отримати свою вакцину через рік після проходження всіх трьох стадій випробувань,

– заявив Степанов.

Що відомо про українську вакцину