Степанов розповів, на якому етапі розробка вакцини
Україна продовжує працювати на розробкою власної вакцини проти коронавірусу. Препарат вже протестували на тваринах, але потрібні ще клінічні випробування.
Наразі в Україні є лише 1 кандидат на вакцину, який протягом шести місяців проходив доклінічні випробування на тваринах. Розробкою займається компанія "Діапроф-Мед" разом і з співробітниками Інституту мікробіології. Про це в інтерв'ю журналісту проєкту Зе Інтерв'юер розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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За словами Степанова, випробування української вакцини проводити на мишах та кроликах.
На введення антигену, що є українським кандидатом на вакцину, виробляються антитіла. Ми довели, що ці антитіла повністю ідентичні тим, які є в організмі людини, що перехворіла на коронавірус,
– зазначив Степанов.
Очільник МОЗ зауважив, що наступним етапом є клінічні випробування, для цього треба виготовити 100 тисяч дозвакцини.
Україна може отримати свою вакцину через рік після проходження всіх трьох стадій випробувань,
– заявив Степанов.
Що відомо про українську вакцину
- Науковці розробляють нуклеокапсидний білок вірусу SARS-CoV-2 генно-інженерними методами. Тобто беруть білок коронавірусу і вставляють його в бактерію, яка потім його синтезує. Згодом цей білок науковці вводили тваринам і спостерігали за їхньою імунною відповіддю.
- В Україні немає технічних можливостей для подальшої роботи над вакциною. За словами одного з розробників вакцини Михайла Фаворова, для подальших експериментів з живим вірусом вчені домовляються з Туреччиною, адже там є необхідні лабораторії 4-го класу біозахисту. В Україні таких лабораторій немає і вони аж ніяк не можуть з'явитися скоро.
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