Глава МОЗ Максим Степанов прокоментував скандал у Миколаєві, де після смерті лікарки від коронавірусу, її родичам відмовляються платити компенсацію. Цей випадок розглянула спеціальна комісія і вважає, що захворювання COVID-19 у медика побутове і навіть те, що жінка сама винна в інфікуванні.

Мовиться про сімейну лікарку Галину Колянчікову. Після смерті жінки родичам відмовили у компенсації. Нагадаємо, що у міському управлінні охорони здоров'я заявили, що у своїй хворобі нібито винна сама лікарка, бо не мала права приймати пацієнтів з підозрою на COVID-19, оскільки була у групі ризику.

Читайте також Чому локдаун в Україні запровадять саме з 8 січня: пояснення МОЗ

Міністр охорони здоров'я Максим Степанов під час ранкового брифінгу 12 грудня заявив, що для з'ясування обставин смерті лікаря була створена нова комісія. Про це пише 24 канал.

Рішення про невиплату компенсації ухвалили члени комісії, які прийшли до висновку, що інфікування лікарки не було пов'язано з її професійною діяльністю. Представники амбулаторії, де вона працювала, мотивували це тим, що вона заразилася від свого чоловіка, лікаря-хірурга,

– сказав Степанов.

Міністр наголосив, що цей випадок його дуже обурив, і було вирішено розібратися в ситуації. Як виявилося, деякі члени комісії мали особистий конфлікт з лікарем.

Нова комісія таки підтвердила, що смерть лікарки пов'язана з її професійною діяльністю. Відтак сім'я загиблої скоро отримає компенсацію.

"Ми взяли це питання на контроль і почали спілкуватися з місцевою владою. До представників комісії ходили працівники Держпраці, Соцстраху, епідеміологи, представники міського управління охорони здоров'я та Центру первинної медико-санітарної допомоги. З'ясувалося, що деякі члени комісії мали особистий конфлікт з лікарем. Але після того в Обласній державній адміністрації з'ясували всі обставини. Була створена нова комісія, яка з'ясувала, що смерть лікаря пов'язана з його професійною діяльністю. Отже, сім'я загиблої лікарки повинна отримати компенсацію близько 1,5 млн грн", – заявив міністр.