Степанов прокоментував недофінансування медицини у Держбюджеті-2021
15 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт Держбюджету на 2021 рік. МОЗ увійшло у трійку міністерств з найбільшими бюджетами, хоч цих грошей все одно недостатньо.
На витрати МОЗ у 2021 році виділили 162,7 мільярда гривень. 123,8 з них планують віддати Національній службі здоров'я. Натомість на проведення вакцинації від COVID-19 передбачено всього 2,6 мільярда гривень. Очільник МОЗ Максим Степанов у Радіо НВ розповів, чому так сталося.
До теми Верховна Рада ухвалила Держбюджет-2021
За словами Степанова, причина недофінансування медицини в проєкті бюджету України на наступний рік – брак коштів.
Рівень української медицини не покращиться
Він уточнив, що програми лікування онкологічних захворювань чи діабету не зменшать, проте й не підвищать.
Також даним фінансуванням не буде суттєвих підвищень тарифів за пакети жодних медичних послуг. Не буде позитивних змін й у закупівлі необхідних лікарських засобів.
Окрім цього, не буде й обіцяних підвищених зарплат медичним працівникам. З урахуванням доплат середня заробітна плата медикам, як і раніше, буде близько 9 тисяч гривень. Тобто, по суті, нічого не зміниться. Українська медицина залишиться на тому ж рівні й в таких же умовах.
З тими ж зарплатами для медичних працівників. І з тими ж "кульочками", із якими ми бачимо людей, що приходять до лікарень, самостійно закуповуючи ліки,
– додав Степанов.
Скільки грошей потрібно на розвиток української медицини у 2021 році
- Згідно з підрахунками, на витрати медицини, реалізацію усіх програм та нові зарплати медикам у 2021 році потрібно ще близько 100 мільярдів гривень.
- Навіть на вакцинацію проти коронавірусу необхідно у майже 6 разів більше, ніж закладено у бюджеті – 15,1 мільярдів.
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