15 грудня Верховна Рада ухвалила законопроєкт Держбюджету на 2021 рік. МОЗ увійшло у трійку міністерств з найбільшими бюджетами, хоч цих грошей все одно недостатньо.

На витрати МОЗ у 2021 році виділили 162,7 мільярда гривень. 123,8 з них планують віддати Національній службі здоров'я. Натомість на проведення вакцинації від COVID-19 передбачено всього 2,6 мільярда гривень. Очільник МОЗ Максим Степанов у Радіо НВ розповів, чому так сталося.

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За словами Степанова, причина недофінансування медицини в проєкті бюджету України на наступний рік – брак коштів.

Рівень української медицини не покращиться

Він уточнив, що програми лікування онкологічних захворювань чи діабету не зменшать, проте й не підвищать.

Також даним фінансуванням не буде суттєвих підвищень тарифів за пакети жодних медичних послуг. Не буде позитивних змін й у закупівлі необхідних лікарських засобів.

Окрім цього, не буде й обіцяних підвищених зарплат медичним працівникам. З урахуванням доплат середня заробітна плата медикам, як і раніше, буде близько 9 тисяч гривень. Тобто, по суті, нічого не зміниться. Українська медицина залишиться на тому ж рівні й в таких же умовах.

З тими ж зарплатами для медичних працівників. І з тими ж "кульочками", із якими ми бачимо людей, що приходять до лікарень, самостійно закуповуючи ліки,

– додав Степанов.

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