Очільник МОЗ Максим Степанов прокоментував заяву директора Центру громадського здоров’я МОЗ Ігоря Кузіна про можливе використання вакцини AstraZeneсa в Україні

Україна може отримати вакцину від коронавірусної інфекції від різних компаній-виробників, а не лише від AstraZeneсa, повідомив Максим Степанов в ефірі одного з українських телеканалів.

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За його словами, компанія входить в COVAX і є основною з виробництва препаратів для постачання глобальної системи.

У зв'язку з тим, що у нас підписані всі документи з COVAX, то, мабуть, він на це спирається. Всі інші вакцини, які зараз виробляються, теж будуть в Україні,

– сказав глава МОЗ.

Степанов додав, що влада готується до будь-якого розвитку подій, зокрема, до зберігання і транспортування Pfizer, яка зберігається при температурі -70 градусів.

"У нас є можливості це робити. Кількість одноразового зберігання менше, ніж при + 2- + 8, але ми залучаємо промислові компанії, щоб її зберігати і транспортувати", – наголосив міністр.

Що відомо про ефективність вакцини від AstraZeneca

Середня ефективність британської вакцини становить 70,4%. Річ у тім, що вакцина демонструє ефективність у 62% для людей, які отримали дві повні дози. Натомість учасники, які отримали половинну дозу, виявилися більш захищеними – ефективність щеплення склала 90%.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу