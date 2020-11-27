Буде важко: Степанов пояснив, коли COVID-19 в Україні піде на спад
Другу добу в Україні фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус. Коли ситуація може покращитися та що для цього потрібно – читайте далі.
Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні очільник МОЗ Максим Степанов розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.
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За словами міністра охорони здоров'я, достатьо непростий період з коронавірусом в Україні протримається щонайменше до березня – квітня 2021 року.
Буде важко, буде немала кількість хворих на COVID-19. Ми будемо достатньо важко проходити цей період,
– наголосив очільник МОЗ.
Він пояснив, одразу після того, як у країну привезуть вакцину та почнуть щеплювати нею людей, це напряму відобразиться на цифрах та кількості пацієнтів.
Коли в Україні може з'явитися вакцина
- Сьогодні у світі компанії розробляють понад 200 вакцин від коронавірусу. За даними ВООЗ, до третьої фази клінічних досліджень наразі дійшли 6 препаратів.
- За програмою COVAX, для українців передбачено щонайменше 8 мільйонів доз вакцини. На меті – імунізація 20% населення. Найбільш ймовірно, що вони з'являться в Україні у травні – червні 2021 року.
- Самі українці до перспективи вакцинування ставляться неоднозначно. За данимисоціологічних опитувань, лише приблизно третина погодяться на безкоштовну вакцинацію.
Повне інтерв'ю з Максимом Степановим: дивіться відео 24 каналу
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