Другу добу в Україні фіксують рекордні показники захворюваності на коронавірус. Коли ситуація може покращитися та що для цього потрібно – читайте далі.

Детальніше про ситуацію з коронавірусом в Україні очільник МОЗ Максим Степанов розповів у ексклюзивному інтерв'ю 24 каналу.

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За словами міністра охорони здоров'я, достатьо непростий період з коронавірусом в Україні протримається щонайменше до березня – квітня 2021 року.

Буде важко, буде немала кількість хворих на COVID-19. Ми будемо достатньо важко проходити цей період,

– наголосив очільник МОЗ.

Він пояснив, одразу після того, як у країну привезуть вакцину та почнуть щеплювати нею людей, це напряму відобразиться на цифрах та кількості пацієнтів.

Довідка. Станом на 27 листопада в Україні зафіксували 693 407 випадків коронавірусу. Від ускладнень, спричинених хворобою, померли 11 909 людей. 326 238 пацієнтам вдалося одужати.

Коли в Україні може з'явитися вакцина

Сьогодні у світі компанії розробляють понад 200 вакцин від коронавірусу. За даними ВООЗ, до третьої фази клінічних досліджень наразі дійшли 6 препаратів.

За програмою COVAX, для українців передбачено щонайменше 8 мільйонів доз вакцини. На меті – імунізація 20% населення. Найбільш ймовірно, що вони з'являться в Україні у травні – червні 2021 року .

. Самі українці до перспективи вакцинування ставляться неоднозначно. За данимисоціологічних опитувань, лише приблизно третина погодяться на безкоштовну вакцинацію.

Повне інтерв'ю з Максимом Степановим: дивіться відео 24 каналу