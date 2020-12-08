Міністр охорони здоров'я Максим Степанов звернувся до США з проханням сприяти пришвидшенню постачання вакцини проти коронавірусу до України.

Степанов обговорив питання постачання вакцин проти COVID-19 до України з тимчасовою повіреною у справах США в Україні Крістіною Квін. Про це повідомили у пресслужбі Міністерства охорони здоров'я України.

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"Найближчі два тижні ми підпишемо договори про постачання вакцини проти COVID-19 з деякими компаніями-виробниками. Однак, це не гарантує отримання Україною вакцин в найближчі місяці", – зауважив очільник МОЗ.

Квін запевнила, що вона і її команда зроблять все можливе, щоб Україна отримала вакцини проти COVID-19 в найкоротші терміни.

Крім того, Крістіна Квін наголосила, що їхня команда допоможе МОЗ опрацювати алгоритм та напрацювати план дій щодо логістики та планів вакцинації.

Ми підтримуємо офіційну позицію МОЗ України щодо відмови від використання російської вакцини, яка не пройшла всі фази клінічних випробувань. Окрім того, вже сьогодні ми проведемо нараду з урядом США щодо постачання вакцини до України, де обговоримо терміни та об’єми,

– заявила вона.

Вакцинація проти COVID-19 в Україні: що відомо

Україна отримає приблизно 8 мільйонів доз вакцини від коронавірусу з ініціативи COVAX.

COVAX – це механізм глобального доступу до вакцин COVID-19. Ініціатива передбачає, що насамперед вакцинування проводиться людям, які перебувають у групах ризику. В рамках ініціативи 92 країнам вакцина буде надана безоплатно, або нижче ринкової ціни. Україна також потрапила в цей перелік.

Держава домовилася про це з компанією Pfizer. Постачання вакцини компанії очікують вже на початку другого кварталу 2021 року.

В Україні у 2021 році мають намір вакцинувати від коронавірусу 50% населення. Однак в першу чергу щеплення робитимуть медикам, військовослужбовцям і соціальним працівникам.



Чи готові українці вакцинуватися / Інфографіка 24 каналу