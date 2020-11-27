Міністерство охорони здоров'я вже наступного тижня остаточно скаже, чи спрацював карантину вихідного дня. Однак за попередньою оцінкою, вони розраховували на ефективніший результат.

Основною метою введення карантин заходів, зокрема карантину вихідного дня, було збити динаміку розповсюдження хвороби. Про це в ефірі програми "Про головне" на 24 каналі розповів голова МОЗ Максим Степанов.

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"Нам треба було зупинити ураганне зростання цієї хвороби. Наступного тижня ми чітко скажемо, чи допомогли ми цього ефекту, чи ні. Попередньо можу сказати, що ми надіялись на більш ефективні речі", – заявив Степанов.

За його словами, це було б ефективніше, якби всі до кінця дотримувались всіх карантинних вимог.

"Ми всі пам'ятаємо, як це було на перших вихідних і скільки ми бачили світлин з різних міст, де були відкриті заклади, був так званий парад непокори деяких мерів міст перед виборами, які казали, що будуть скасовувати все, що стосується карантину вихідного дня", – додав він.

Перший день карантину вихідного дня: як його порушували у різних містах – читайте в матеріалі 24 каналу.

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Карантин вихідного дня: що відомо

Він почав діяти в Україні з 14 – 15 листопада та триватиме до півночі 30 листопада. Обмеження стартують з 00:00 суботи та до 00:00 понеділка.

У ці дні працюють тільки магазини, аптеки, банки, АЗС, пошта, а також заклади, які готують їжу на винос.



Карантинні обмеження в Україні / Інфографіка 24 каналу