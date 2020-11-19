Україна визначила з COVAX план дій, яким чином вакцини проти коронавірусу доставлятимуть в країну. Держава отримуватиме її декількома траншами.

План дій визначили під час онлайн-конференції із представниками COVAX. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.

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Наступний крок у співпраці з COVAX – підписання технічної потреби від України та умов співпраці.

До країни вакцину проти коронавірусу постачатимуть декількома траншами.

Перший транш становитиме близько 1 мільйона 200 тисяч доз.

Зауважимо, що всього COVAX планує надати Україні близько 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Це допоможе на безкоштовній основі провакцинувати до 20% мешканців країни.

Я дякую нашим партнерам за цю важливу ініціативу та підтримку нашої держави у такий надскладний період,

– сказав Максим Степанов.

У пріоритеті ‎першого етапу щеплення – працівники галузі охорони здоров'я, адже вони щохвилини наражають себе на небезпеку.