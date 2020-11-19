Спершу Україна отримає близько мільйона вакцин проти COVID-19: для кого вони призначені
Україна визначила з COVAX план дій, яким чином вакцини проти коронавірусу доставлятимуть в країну. Держава отримуватиме її декількома траншами.
План дій визначили під час онлайн-конференції із представниками COVAX. Про це розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов на своїй сторінці у фейсбуці.
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Як Україна отримає вакцину проти COVID-19: план дій
- Наступний крок у співпраці з COVAX – підписання технічної потреби від України та умов співпраці.
- До країни вакцину проти коронавірусу постачатимуть декількома траншами.
- Перший транш становитиме близько 1 мільйона 200 тисяч доз.
Зауважимо, що всього COVAX планує надати Україні близько 8 мільйонів доз вакцини проти коронавірусу. Це допоможе на безкоштовній основі провакцинувати до 20% мешканців країни.
Я дякую нашим партнерам за цю важливу ініціативу та підтримку нашої держави у такий надскладний період,
– сказав Максим Степанов.
У пріоритеті першого етапу щеплення – працівники галузі охорони здоров'я, адже вони щохвилини наражають себе на небезпеку.
Що таке COVAX?
Це ініціатива щодо глобального доступу до вакцин проти COVID-19.
Основна його мета – пришвидшити розробку і виробництво вакцин проти COVID-19 й гарантувати рівний та справедливий доступ для кожної країни світу.
Окремий фінансовий фонд викуповує потенційні вакцини, аби щонайменше 20% населення кожної зі 180 країн-членів могли отримати щеплення.
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