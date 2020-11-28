У суботу, 28 листопада, міністр охорони здоров’я Максим Степанов одужав від коронавірусної інфекції. Про зараження COVID-19 очільника МОЗ стало відомо 14 листопада.

Про своє одужання Максим Степанов повідомив на своїй сторінці у фейсбуці під час брифінгу 28 листопада.

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Нагадаємо, міністр охорони здоров’я 14 листопада повідомив, що в нього підтвердили коронавірус і він перебуває на самоізоляції вдома. Після цього очільник МОЗ щоранку повідомляв про кількість хворих на COVID-19 з дому.

Хочу подякувати всім, хто бажав мені швидкого одужання. Як побажали, так і сталося,

– сказав він.

Степанов також побажав одужання всім, хто зараз хворіє на коронавірус або інші хвороби.

З а весь час пандемії коронавірусу в Україні захворіла 709 701 людина, з них одужали – 335 135 осіб. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 12 093 українців.

Відставка Максима Степанова: що відомо

ЗМІ повідомляють, що чинний очільник МОЗ Максим Степанов готується до звільнення. Але сам міністр охорони здоров'я заперечує цю інформацію.

Глава МОЗ заявив, що під час свого правління займається розвитком української медицини й не збирається зупинятись. Він додав, що чутки про його відставку в уряді почали розпускати з першого дня роботи міністром.

Раніше журналісти УП з посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомили, що Степанова планують звільнити до кінця 2020 року. Вони стверджують, що нині розшукують кандидатуру на посаду нового голови МОЗ. Поки найкращим кандидатом є нібито головний санлікар країни та заступник міністра Віктор Ляшко. Повідомляється, що за його кандидатуру виступає заступник керівника ОП Кирило Тимошенко.