Єдиним і основним показником щодо введення жорсткого карантину є саме заповненість ліжок. Мовиться про здатність медичної системи надавати допомогу всім без виключення.

Наразі можна спостерігати стабілізацію тенденції щодо заповнюваності ліжок. Через це термін перебування людей у лікарнях буде меншим. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

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За словами очільника МОЗ, люди звертаються в лікарню й при відповідних симптомах їх госпіталізовують.

Це основні критерії, якщо ми говоримо про введення жорсткого карантину. Саме епідеміологічна ситуація як наслідок, на основі якої ми аналізуємо заповнюваність лікарень,

– розповів міністр охорони здоров'я.

Збільшення кількості ліжок для хворих

Водночас він розповів, що у міністерстві знайшли можливості при необхідності збільшити кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19 до 90 тисяч. Наразі обладнано – 56 тисяч ліжкомісць, відповідно забезпечених киснем ліжок – вже 28 з 36 тисяч.

"При майже 56 тисячах ліжок, які відведені під лікування для хворих на COVID-19, у нас заповнено 49,9%", – повідомив Максим Степанов.

Довідка. Від початку 2020 року COVID-19 діагностували у 693 407 громадян України, з них одужали – 326 238. На жаль, померли від ускладнень коронавірусної хвороби 11 909 українців.

Максим Степанов про ситуацію з COVID-19: дивіться відео 24 каналу