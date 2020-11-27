Степанов назвав основні критерії для введення локдауну
Єдиним і основним показником щодо введення жорсткого карантину є саме заповненість ліжок. Мовиться про здатність медичної системи надавати допомогу всім без виключення.
Наразі можна спостерігати стабілізацію тенденції щодо заповнюваності ліжок. Через це термін перебування людей у лікарнях буде меншим. Про це в ефірі 24 каналу розповів міністр охорони здоров'я Максим Степанов.
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За словами очільника МОЗ, люди звертаються в лікарню й при відповідних симптомах їх госпіталізовують.
Це основні критерії, якщо ми говоримо про введення жорсткого карантину. Саме епідеміологічна ситуація як наслідок, на основі якої ми аналізуємо заповнюваність лікарень,
– розповів міністр охорони здоров'я.
Збільшення кількості ліжок для хворих
Водночас він розповів, що у міністерстві знайшли можливості при необхідності збільшити кількість ліжок для лікування хворих на COVID-19 до 90 тисяч. Наразі обладнано – 56 тисяч ліжкомісць, відповідно забезпечених киснем ліжок – вже 28 з 36 тисяч.
"При майже 56 тисячах ліжок, які відведені під лікування для хворих на COVID-19, у нас заповнено 49,9%", – повідомив Максим Степанов.
Максим Степанов про ситуацію з COVID-19: дивіться відео 24 каналу
Джерело: 24 канал
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