Максим Степанов без попередження навідався 29 листопада до Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського. Результати інспекції шокували міністра охорони здоров'я: інфекційний контроль відсутній, а із заявлених кисневих точок є тільки половина.

Степанов виявив порушення у Житомирській обласній лікарні

Про інфекційний контроль

Лікарня імені Гербачевського приймає пацієнтів із COVID-19 з 6 листопада, як написав глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці. Відтоді 11 людей вже госпіталізували.

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При цьому лікарня досі (станом на 29 листопада) не уклала договір з НСЖУ (Національна служба здоров'я України).

Щодо інфекційного контролю у цій лікарні – ситуація жахлива, адже його немає,

– наголосив Степанов.

Лікарі також розповіли міністру, що "не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту", хоча ними "заклад забезпечено повністю".

Про кисень

Степанов повідомив, що виявив "суттєві проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках".

Подано було 117, в реальності ж – 66. Виявилося, що в статистику потрапляють начебто "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19,

– написав міністр.

За його словами, з цією проблемою відповідальні особи вже отримали доручення розібратися.

Про інші лікарні Житомира

Міністр також перевірив іще 2 лікарні в Житомирі, які приймають пацієнтів із коронавірусом – міську лікарню № 1 та міську лікарню № 2 імені Павлусенка.

У цих лікарнях проблем не виявлено: киснем вони забезпечені повністю, є запас концентраторів. Ба більше, навіть пацієнти кажуть, що не мали проблем із госпіталізацією і нічого не докуповують із ліків.

Щодо медперсоналу, то він "оптимістично налаштований", проблем із надбавками до зарплати – немає.

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Відомо, що цього ж дня, 29 листопада, із незапланованою інспекцією на Київщині побувала заступниця голови МОЗ Ірина Микичак, а в Черкаській області – головний санлікар Віктор Ляшко. Про результати наразі не повідомляли.