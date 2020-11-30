Ситуація жахлива, – Степанов без попередження перевірив обласну лікарню у Житомирі
Максим Степанов без попередження навідався 29 листопада до Житомирської обласної лікарні імені Гербачевського. Результати інспекції шокували міністра охорони здоров'я: інфекційний контроль відсутній, а із заявлених кисневих точок є тільки половина.
Степанов виявив порушення у Житомирській обласній лікарні
Про інфекційний контроль
Лікарня імені Гербачевського приймає пацієнтів із COVID-19 з 6 листопада, як написав глава МОЗ Максим Степанов у фейсбуці. Відтоді 11 людей вже госпіталізували.
Нагадаємо Степанов анонсував перевірки по всіх лікарнях України після трагедії в Жовкві
При цьому лікарня досі (станом на 29 листопада) не уклала договір з НСЖУ (Національна служба здоров'я України).
Щодо інфекційного контролю у цій лікарні – ситуація жахлива, адже його немає,
– наголосив Степанов.
Лікарі також розповіли міністру, що "не мають повного доступу до засобів індивідуального захисту", хоча ними "заклад забезпечено повністю".
Про кисень
Степанов повідомив, що виявив "суттєві проблеми з подачею адекватної статистики по кисневих точках".
Подано було 117, в реальності ж – 66. Виявилося, що в статистику потрапляють начебто "вільні" кисневі точки, однак вони розташовані у відділеннях, які не відведені під лікування COVID-19,
– написав міністр.
За його словами, з цією проблемою відповідальні особи вже отримали доручення розібратися.
Про інші лікарні Житомира
Міністр також перевірив іще 2 лікарні в Житомирі, які приймають пацієнтів із коронавірусом – міську лікарню № 1 та міську лікарню № 2 імені Павлусенка.
- У цих лікарнях проблем не виявлено: киснем вони забезпечені повністю, є запас концентраторів. Ба більше, навіть пацієнти кажуть, що не мали проблем із госпіталізацією і нічого не докуповують із ліків.
Щодо медперсоналу, то він "оптимістично налаштований", проблем із надбавками до зарплати – немає.
Важливо знати Нестача повітря: що відчувають пацієнти з важким перебігом COVID-19
Поділитися новиною
-
Ситуація жахлива, – Степанов без попередження перевірив обласну лікарню у Житомирісьогодні , 01:00
-
Чоловік за одну поїздку в Індію підхопив коронавірус, малярію, лихоманку денге і укус кобри23 листопада , 10:28
-
Новини про коронавірус 25 листопада: бригади без скерування сімейного, масові звільнення медиків26 листопада , 06:00