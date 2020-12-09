Станом на 9 грудня у Києві зареєстровано 84 538 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 71 медик.

У Києві не спадає захворюваність на коронавірус. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.

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До столичних лікарень госпіталізували 127 хворих. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші залишились лікуватись вдома на самоізоляції.

Що відомо про нових пацієнтів

983 жінки віком від 18 до 90 років,

611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв,

71 дівчинка від 2 до 17 років,

63 хлопчики від 2 місяців до 17 років.

Найбільше нових хворих виявили в Дарницькому (300) Деснянському (260) та Дніпровському (245) районах.

Впродовж попередньої доби, 8 грудня, у столиці від коронавірусу померли 34 людини. Натомість ще 636 інфікованих одужали.

Усього за період пандемії в столиці виявили 84 538 хворих на коронавірус. На жаль, 1 498 людей померли. Але ще 26 403 пацієнтів вже одужали та виписані з лікарень.

Завантаженість лікарень Києва

Нині у лікарнях міста лікується 2 001 хворий на коронавірус. З них 8 дітей.

1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Зокрема, кисневу підтримку отримують 1419 людей. Під апаратами ШВЛ перебувають 30 хворих.

Заповненість ліжок в комунальних медичних закладах становить майже 50%.