Коронавірус у Києві: ситуація не покращується, госпіталізували рекордну кількість людей
Станом на 9 грудня у Києві зареєстровано 84 538 хворих на COVID-19. Серед нових пацієнтів – 71 медик.
У Києві не спадає захворюваність на коронавірус. Про це у своєму телеграм-каналі розповів мер міста Віталій Кличко.
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До столичних лікарень госпіталізували 127 хворих. Це найбільша кількість госпіталізованих за добу. Інші залишились лікуватись вдома на самоізоляції.
Що відомо про нових пацієнтів
- 983 жінки віком від 18 до 90 років,
- 611 чоловіків віком від 18 до 88 рокiв,
- 71 дівчинка від 2 до 17 років,
- 63 хлопчики від 2 місяців до 17 років.
Найбільше нових хворих виявили в Дарницькому (300) Деснянському (260) та Дніпровському (245) районах.
Впродовж попередньої доби, 8 грудня, у столиці від коронавірусу померли 34 людини. Натомість ще 636 інфікованих одужали.
Завантаженість лікарень Києва
Нині у лікарнях міста лікується 2 001 хворий на коронавірус. З них 8 дітей.
1201 пацієнт перебуває у важкому стані. Зокрема, кисневу підтримку отримують 1419 людей. Під апаратами ШВЛ перебувають 30 хворих.
Заповненість ліжок в комунальних медичних закладах становить майже 50%.
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