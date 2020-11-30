За минулу добу в Росії зареєстрували 26 338 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 30 листопада РФ повідомила про 2 295 654 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 6511, у Санкт-Петербурзі – 3691, у Підмосков'ї – 1064, в Нижньогородській області – 458.

За минулу добу в Росії померли 368 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 39 895 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 17 247, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 778 704 осіб. Всього в РФ зробили 76,4 мільйона тестів. Наразі в країні 477 055 активних випадків, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне