За минулу добу в Росії зареєстрували 27 543 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 27 листопада РФ повідомила про 2 215 533 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 7918, у Санкт-Петербурзі – 3687, у Підмосков'ї – 1058, в Нижньогородській області – 459.

За минулу добу в Росії померли 496 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 38 558 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 26 682, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 712 174 осіб. Всього в РФ зробили 74,8 мільйона тестів. Наразі в країні 464 801 активний випадок, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне