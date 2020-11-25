За минулу добу в Росії зареєстрували 23 675 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 25 листопада РФ повідомила про 2 162 503 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 4685, у Санкт-Петербурзі – 3421, у Підмосков'ї – 1005, в Нижньогородській області – 457.

За минулу добу в Росії померли 507 пацієнтів з COVID-19. Це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 37 538 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 25 748, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 660 419 осіб. Всього в РФ зробили 73,7 мільйона тестів. Наразі в країні 464 546 активних випадків, що менше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне