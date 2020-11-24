За минулу добу в Росії зареєстрували 24 326 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 24 листопада РФ повідомила про 2 138 828 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 5838, у Санкт-Петербурзі – 3179, у Підмосков'ї – 970, в Нижньогородській області – 443.

За минулу добу в Росії померли 491 пацієнт з COVID-19. Це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії помер 37 031 хворий на коронавірус.

Одужали за минулу добу 23 226, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 634 671 особа. Всього в РФ зробили 73,3 мільйона тестів. Наразі в країні 467 126 активних випадків, що більше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне