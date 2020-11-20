За минулу добу в Росії зареєстрували 24 318 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 20 листопада РФ повідомила про 2 039 926 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 6902, у Санкт-Петербурзі – 2394, у Підмосков'ї – 887, в Нижньогородській області – 444.

За минулу добу в Росії померли 461 пацієнт з COVID-19. Це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 35 311 хворих на коронавірус.

Одужали за минулу добу 24 758, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 551 414 осіб. Всього в РФ зробили 71,2 мільйона тестів. Наразі в країні 453 201 активний випадок, що менше, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне