Коронавірус в Росії: зафіксували понад 2 мільйони випадків інфікування
Станом на ранок 19 листопада в Росії виявлено 23 610 нових випадків зараження коронавірусної інфекції. Це новий рекорд добового приросту захворюваності в країні.
У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 6438, у Санкт-Петербурзі – 2312, у Підмосков'ї – 880, в Нижньогородській області – 441.
Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Росії досягла 2 015 608 осіб.
За добу від коронавірусу померли ще 463 пацієнти, що стало новим максимальним показником добової смертності з початку пандемії. Всього, за офіційною статистикою, померло 34 850 осіб.
Одужали в цілому 1 526 656 осіб, за останню добу з лікарень виписалися 25 573 пацієнти.
Також в Росії проведено понад 70,6 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірус. Наразі в країні 454 102 активних випадків, що менше майже на 2 тисячі, ніж минулої доби.
Коронавірус в Росії: основне
- Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". 11 серпня МОЗ РФ дав їй тимчасову реєстрацію.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Росіяни все заперечують.
- В РФ заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень).
- Путін заявив, що в РФ не планують вводити загальнонаціональний локдаун.
- ЄС вніс в чорний список російську і китайську вакцину проти COVID-19.
- У трьох медичних працівників в Алтайському краї підтвердився коронавірус після вакцинації.
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