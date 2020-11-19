Станом на ранок 19 листопада в Росії виявлено 23 610 нових випадків зараження коронавірусної інфекції. Це новий рекорд добового приросту захворюваності в країні.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 6438, у Санкт-Петербурзі – 2312, у Підмосков'ї – 880, в Нижньогородській області – 441.

Загальна кількість інфікованих COVID-19 в Росії досягла 2 015 608 осіб.

За добу від коронавірусу померли ще 463 пацієнти, що стало новим максимальним показником добової смертності з початку пандемії. Всього, за офіційною статистикою, померло 34 850 осіб.

Одужали в цілому 1 526 656 осіб, за останню добу з лікарень виписалися 25 573 пацієнти.

Також в Росії проведено понад 70,6 мільйона лабораторних досліджень на виявлення коронавірус. Наразі в країні 454 102 активних випадків, що менше майже на 2 тисячі, ніж минулої доби.

Коронавірус в Росії: основне