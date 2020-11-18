COVID-19 в Росії: 18 листопада зафіксували рекордну добову смертність
За минулу добу в Росії зареєстрували 20 985 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 18 листопада РФ повідомила про 1 991 998 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.
У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 4174, у Санкт-Петербурзі – 2215, у Підмосков'ї – 864, в Нижньогородській області – 432.
За минулу добу в Росії померли 456 пацієнти з COVID-19. Це найбільша кількість за весь час пандемії. Всього з моменту початку пандемії в Росії померло 34 387 хворих на коронавірус.
Одужали за минулу добу 25 179, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 501 083 осіб. Всього в РФ зробили 70 мільйонів тестів. Наразі в країні 456 528 активних випадків, що менше, ніж минулої доби.
Коронавірус в Росії: основне
- Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". 11 серпня МОЗ РФ дав їй тимчасову реєстрацію.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Росіяни все заперечують.
- В РФ заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень).
- Путін заявив, що в РФ не планують вводити загальнонаціональний локдаун.
- ЄС вніс в чорний список російську і китайську вакцину проти COVID-19.
- У трьох медичних працівників в Алтайському краї підтвердився коронавірус після вакцинації.
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