За минулу добу в Росії зареєстрували 22 778 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 17 листопада РФ повідомила про 1 971 013 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 5882, у Санкт-Петербурзі – 2130, у Підмосков'ї – 839, в Нижньогородській області – 407.

За минулу добу в Росії померли 442 пацієнти з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії помер 33931 хворий на коронавірусну інфекцію.

Одужали за минулу добу 22 055 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 475 904 осіб. Всього в РФ зробили 69,5 мільйона тестів. Наразі в країні 461 178 активних випадків.

Коронавірус в Росії: основне