За минулу добу в Росії зареєстрували 22 778 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 16 листопада РФ повідомила про 1 948 603 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 6360, у Санкт-Петербурзі – 2039, у Підмосков'ї – 810, в Нижньогородській області – 433.

За минулу добу в Росії померли 303 пацієнти з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії померли 33489 хворих на коронавірусну інфекцію.

Одужали за минулу добу 13 864 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 453 849 осіб. Всього в РФ зробили 69,1 мільйона тестів. Наразі в країні 461 265 активних випадків.

Коронавірус в Росії: основне