Коронавірус в Росії: знову новий рекорд
За минулу добу в Росії зареєстрували 21 983 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 13 листопада РФ повідомила про 1 880 551 пацієнт з виявленим вірусом SARS-CoV-2.
У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.
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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 5974, у Санкт-Петербурзі – 1756, у Підмосков'ї – 760, в Нижньогородській області – 433.
За минулу добу в Росії померли 411 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії помер 32443 хворих на коронавірусну інфекцію.
Одужали за минулу добу 18 735 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 406 903 особа. Всього в РФ зробили 67,3 мільйона тестів. Наразі в країні 441 205 активних випадків.
Коронавірус в Росії: основне
- Росія перебуває на 4 місці у світі за кількістю хворих.
- 28 жовтня російським лікарям заборонили публічно говорити про COVID-19 без узгодження слів з владою.
- В Росії заявили про початок виробництва вакцини проти COVID-19 під назвою "Супутник V". 11 серпня МОЗ РФ дав їй тимчасову реєстрацію.
- Статтю з описом російської вакцини розкритикували науковці з різних раїн світу. Росіяни все заперечують.
- В РФ заявили, що вартість їхньої нової вакцини становитиме близько 1000 рублів (приблизно 360 гривень).
- Путін заявив, що в РФ не планують вводити загальнонаціональний локдаун.
- ЄС вніс в чорний список російську і китайську вакцину проти COVID-19.
- У трьох медичних працівників в Алтайському краї підтвердився коронавірус після вакцинації.
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