За минулу добу в Росії зареєстрували 21 983 нових хворих на COVID-19. Загалом, станом на 13 листопада РФ повідомила про 1 880 551 пацієнт з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 5974, у Санкт-Петербурзі – 1756, у Підмосков'ї – 760, в Нижньогородській області – 433.

За минулу добу в Росії померли 411 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії помер 32443 хворих на коронавірусну інфекцію.

Одужали за минулу добу 18 735 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 406 903 особа. Всього в РФ зробили 67,3 мільйона тестів. Наразі в країні 441 205 активних випадків.

Коронавірус в Росії: основне