За минулу добу в Росії зареєстрували 19 851 новий хворий на COVID-19. Загалом, станом на 11 листопада РФ повідомила про 1 836 960 пацієнтів з виявленим вірусом SARS-CoV-2.

У російській статистиці захворюваності на коронавірус є неточності, оскільки там враховують й окупований український Крим. Про епідеміологічну ситуацію з COVID-19 у РФ, повідомляє стопкоронавирус.рф.

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Найбільше нових випадків зафіксували у Москві – 4477, у Санкт-Петербурзі – 1574, у Підмосков'ї – 701, в Нижньогородській області – 414.

За минулу добу в Росії померли 432 пацієнтів з COVID-19. Всього з моменту початку пандемії в Росії помер 31 593 хворих на коронавірусну інфекцію.

Одужали за минулу добу 18 616 людей, які лікувалися від COVID-19. Загальна кількість видужалих – 1 369 357 особа. Всього в РФ зробили 65,1 мільйона тестів. Наразі в країні 436 010 активних випадків.

Коронавірус в Росії: основне