Команда вчених помітила, що останки деяких людей, які жили півмільйона років тому, мають ознаки захворювань, пов'язаних з нестачею вітаміну D. На думку археологів, це показує, що вони проводили багато часу без світла і впадали в сплячку в періоди сильних холодів.

Мова йде про древніх людей виду Homo heidelbergensis (людина Гейдельберзька), пише L’Antropologie.

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Зимова сплячка у стародавніх людей

Вчені проводили розкопки в іспанських печерах Сіма-де-лос-Уесос і знайшли близько 7500 кісток, що належали як мінімум 29 людям. Аналіз знахідок показав, що у них були рахіт, ниркова остеодистрофія і ряд інших хвороб, пов'язаних з нестачею вітаміну D. Особливо яскраво виражено це було у підлітків.

Це не характерно для древніх людей, зате часто зустрічається у тварин, які впадають в зимову сплячку. Дослідники припустили, що Homo heidelbergensis взимку залишалися в печерах і не виходили звідти до весни.

Чому вчені дійшли до таких висновків

Свої висновки він вчені підтверджують тим, що гейдельберзькі люди пережили один з найсуворіших льодовикових періодів в історії. Вони цілком могли адаптуватися до його умов і потім за звичкою впадати в сплячку щозими наступні 50 тисяч років.

Автори дослідження вважають, що їхній підхід допоможе визначити життєвий цикл і фізіологію вимерлих видів людини. При цьому вони готові розглядати альтернативні гіпотези.

Однак деяких учених не переконали докази археологів. Вони впевнені, що в останках з Сіма-де-лос-Уесоса немає явних ознак рахіту, а у дефектів кісток можуть бути інші причини, які поки не відомі дослідникам.