Чи стане Ляшко главою МОЗ замість Степанова: відповідь Шмигаля
У ЗМІ пишуть про плани замінити міністра охорони здоров'я Максима Степанова на головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, наскільки вони реальні.
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував можливі кадрові перестановки в уряді в інтерв'ю "Корреспонденту". Також він сказав, чи взагалі ймовірне звільнення Степанова.
Що було раніше Ляшко може очолити МОЗ замість Степанова
Він розповів, що будь-який міністр, включно з прем'єром, повинен розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду. Але у такі складі часи "коней на переправі не міняють".
Зараз в розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на нього щодо можливої відставки,
– наголосив Шмигаль.
Також він підкреслив, що з повагою ставиться до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації "не хоче і не буде."
Можлива відставка Степанова: коротко
- У ЗМІ з посиланням на власні джерела в Офісі Президента повідомили, що Степанова планують звільнити до кінця 2020 року. Нині вже розшукують кандидатуру на посаду нового голови МОЗ.
- Раніше нардеп Ярослав Железняк з партії "Голос" раніше розповів, що 13 листопада Кабмін підписав документ, який розпочне процес звільнення міністра охорони здоров'я. Одразу після цього Степанов пішов на лікарняний.
- Міністр охорони здоров'я тоді спростував інформацію про свою відставку.
- До слова, починаючи з травня 2020 року активісти та громадські організації періодично проводять протести за відставку Степанова. В основному така реакція активістів виникала через певні рішення міністра в питаннях бюджету.
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