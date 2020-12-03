У ЗМІ пишуть про плани замінити міністра охорони здоров'я Максима Степанова на головного санітарного лікаря України Віктора Ляшка. Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль розповів, наскільки вони реальні.

Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль прокоментував можливі кадрові перестановки в уряді в інтерв'ю "Корреспонденту". Також він сказав, чи взагалі ймовірне звільнення Степанова.

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Він розповів, що будь-який міністр, включно з прем'єром, повинен розуміти, що рано чи пізно йому доведеться залишити свою посаду. Але у такі складі часи "коней на переправі не міняють".

Зараз в розпалі боротьба з коронавірусом. Під час бою міняти людину некоректно, як і створювати інформаційний тиск на нього щодо можливої ​​відставки,

– наголосив Шмигаль.

Також він підкреслив, що з повагою ставиться до своєї команди, тому коментувати чутки про кадрові ротації "не хоче і не буде."

Можлива відставка Степанова: коротко