Більшість українців вважають себе здоровими, вони оцінили свій стан здоров'я, як задовільний. Тоді, як всього лиш 2% людей вважають, що їх стан здоров'я поганий.

Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group. Автори дослідження зауважили, що з 2011 року є певна тенденція до збільшення кількості людей, які задоволені станом свого здоров'я, тоді як інші оцінки – позитивні та негативні – мають тенденцію до зниження.

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Результати опитування українців, щодо стану здоров'я

47% вважають свій стан здоров'я задовільним;

26% – хорошим, 6% – відмінним;

15% вважають стан здоров'я поганим,

2% – дуже поганим;

4% опитаних не визначилися з оцінкою.

До слова, українці є оптимістичнішими, щодо своєї фізичної форми, зокрема віку. Так, дві третини опитаних (63%) вважають свою фізичну форму в цілому доброю, тоді як протилежної точки зору дотримується 28% респондентів, а ще 9% – не визначилися.

Згідно з відповідями українців, найбільш негативними чинниками впливу на їх здоров'я є:

стрес і стресові ситуації – 37%;

відсутність якісного медобслуговування і медпрепаратів – 36%;

погана екологія – 32%;

неякісні харчові продукти – 29%;

шкідливі звички – 17%;

спадковість і схильність до захворювань – 15%;

неповноцінне або незбалансоване харчування – 14%;

несприятливі умови роботи і нездоровий спосіб життя – по 9%.

Умови проведення опитування: період проведення – з 8 по 18 жовтня 2020 року. Участь взяли 1801 респондент по всій Україні, окрім окупованих Росією територій. Метод опитування – особисте інтерв'ю (face-to-face). Максимальна похибка вибірки – 2,4%.