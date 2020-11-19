Скільки українців вважають себе здоровими, – опитування
Більшість українців вважають себе здоровими, вони оцінили свій стан здоров'я, як задовільний. Тоді, як всього лиш 2% людей вважають, що їх стан здоров'я поганий.
Про це свідчать дані опитування компанії Research & Branding Group. Автори дослідження зауважили, що з 2011 року є певна тенденція до збільшення кількості людей, які задоволені станом свого здоров'я, тоді як інші оцінки – позитивні та негативні – мають тенденцію до зниження.
Читайте також До кінця року в Україні на COVID-19 хворітимуть від 15 до 25 тисяч людей за добу, – Ганиченко
Результати опитування українців, щодо стану здоров'я
- 47% вважають свій стан здоров'я задовільним;
- 26% – хорошим, 6% – відмінним;
- 15% вважають стан здоров'я поганим,
- 2% – дуже поганим;
- 4% опитаних не визначилися з оцінкою.
До слова, українці є оптимістичнішими, щодо своєї фізичної форми, зокрема віку. Так, дві третини опитаних (63%) вважають свою фізичну форму в цілому доброю, тоді як протилежної точки зору дотримується 28% респондентів, а ще 9% – не визначилися.
Згідно з відповідями українців, найбільш негативними чинниками впливу на їх здоров'я є:
- стрес і стресові ситуації – 37%;
- відсутність якісного медобслуговування і медпрепаратів – 36%;
- погана екологія – 32%;
- неякісні харчові продукти – 29%;
- шкідливі звички – 17%;
- спадковість і схильність до захворювань – 15%;
- неповноцінне або незбалансоване харчування – 14%;
- несприятливі умови роботи і нездоровий спосіб життя – по 9%.
Поділитися новиною