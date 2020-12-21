Стабільне зниження: в Україні захворіли на коронавірус 6,5 тисяч людей
Станом на 21 грудня впродовж доби в Україні 6 545 людей захворіли на COVID-19. Певне зниження захворюваності зазвичай реєструють після вихідних.
Добова статистика
Серед нових випадків інфікування 292 дитини та 236 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.
Читайте також Новини про коронавірус 20 грудня: мутована загроза з Британії, країни закривають кордони
Госпіталізації впродовж минулої доби потребували 1 766 хворих, від ускладнень померли 80 людей. Натомість видужали 5 106 людей з діагнозом COVID-19.
За весь час пандемії на COVID-19 захворіли – 970 993 мешканці України, станом на 21 грудня одужали – 586 268 осіб, але, на жаль, 16 665 хворих померли під час перебігу захворювання.
Коронавірус в областях України станом на 21 грудня:
- м. Київ – 101 123 випадки;
- Вінницька область – 21 035 випадків;
- Волинська область – 30 773 випадки;
- Дніпропетровська область – 53 155 випадків;
- Донецька область – 32 513 випадків;
- Житомирська область – 36 774 випадки;
- Закарпатська область – 27 195 випадків;
- Запорізька область – 47 789 випадків;
- Івано-Франківська область – 42 026 випадків;
- Київська область – 53 463 випадки;
- Кіровоградська область – 7 817 випадків;
- Луганська область – 8 900 випадків;
- Львівська область – 56 953 випадки;
- Миколаївська область – 27 017 випадків;
- Одеська область – 64 589 випадків;
- Полтавська область – 31 961 випадок;
- Рівненська область – 38 656 випадків;
- Сумська область – 38 170 випадків;
- Тернопільська область – 32 498 випадків;
- Харківська область – 65 414 випадків;
- Херсонська область – 15 814 випадків;
- Хмельницька область – 36 814 випадків;
- Черкаська область – 34 945 випадків;
- Чернівецька область – 38 363 випадки;
- Чернігівська область – 27 236 випадків.
Поділитися новиною