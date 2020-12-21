Станом на 21 грудня впродовж доби в Україні 6 545 людей захворіли на COVID-19. Певне зниження захворюваності зазвичай реєструють після вихідних.

Добова статистика

Серед нових випадків інфікування 292 дитини та 236 медпрацівників, повідомив міністр охорони здоров'я Максим Степанов у фейсбук.

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Госпіталізації впродовж минулої доби потребували 1 766 хворих, від ускладнень померли 80 людей. Натомість видужали 5 106 людей з діагнозом COVID-19.

Зверніть увагу! За минулу добу, неділю 20 грудня українські лабораторії здійснили 26 839 тестувань, зокрема методом ПЛР – 22 149, методом ІФА – 4 690. В той час, як у п'ятницю 18 грудня лабораторії виконали понад 68 тисяч тестувань.

За весь час пандемії на COVID-19 захворіли – 970 993 мешканці України, станом на 21 грудня одужали – 586 268 осіб, але, на жаль, 16 665 хворих померли під час перебігу захворювання.

Коронавірус в областях України станом на 21 грудня:

м. Київ – 101 123 випадки;

Вінницька область – 21 035 випадків;

Волинська область – 30 773 випадки;

Дніпропетровська область – 53 155 випадків;

Донецька область – 32 513 випадків;

Житомирська область – 36 774 випадки;

Закарпатська область – 27 195 випадків;

Запорізька область – 47 789 випадків;

Івано-Франківська область – 42 026 випадків;

Київська область – 53 463 випадки;

Кіровоградська область – 7 817 випадків;

Луганська область – 8 900 випадків;

Львівська область – 56 953 випадки;

Миколаївська область – 27 017 випадків;

Одеська область – 64 589 випадків;

Полтавська область – 31 961 випадок;

Рівненська область – 38 656 випадків;

Сумська область – 38 170 випадків;

Тернопільська область – 32 498 випадків;

Харківська область – 65 414 випадків;

Херсонська область – 15 814 випадків;

Хмельницька область – 36 814 випадків;

Черкаська область – 34 945 випадків;

Чернівецька область – 38 363 випадки;

Чернігівська область – 27 236 випадків.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу