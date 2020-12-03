У США за минулу добу, 2 грудня, зафіксовано рекордну кількість смертей від ускладнень, викликаних COVID-19.

Протягом 2 грудня у США померли 2 733 людини, повідомляє Worldometers. Протягом доби лабораторії повідомили про 203 737 хворих на коронавірус.

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По всій території США з коронавірусною інфекцією госпіталізовані понад 100 тисяч людей.

Статистика. Загалом з початку епідемії у США виявили 14 314 265 хворих на COVID-19. 8 462 434 пацієнти одужали. На жаль, коронавірус забрав життя 279 867 американців.

Керівник Центру з контролю та профілактики захворювань, доктор Роберт Редфілд вважає, що ситуація погіршуватиметься надалі.

На його думку, кількість летальних випадків може сягнути 450 тисяч до лютого у порівнянні з летальними випадками на сьогодні.

Реальність така: грудень, січень та лютий будуть важкими часами. Я насправді вважаю, що це буде найскладніший час в історії охорони здоров’я цієї нації,

– заявив Редфілд.



Симптоми коронавірусу / Інфографіка 24 Каналу