Перші партії вакцини від коронавірусу, які виробила компанія Pfizer, 13 грудня вже відправили з Мічигану. За кілька днів доставити планують у всі регіони США.

Так, перші вантажівки з вакциною вже вирушили із заводу у Мічигані, повідомляє CNN.

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Очікують, що у понеділок 14 грудня вакцину отримають 145 установ, у вівторок 15 грудня – 425, в середу 16 грудня – останні 66. Такий обсяг складає перша партія вакцини.

Препарат упаковують в коробки на заводі і завантажують у вантажівки. Вакцину перевозять при необхідній холодній температурі. За таких умов, вона зберігатиметься до 10 днів у невідкритому стані.

Коли вакцину привезуть, для розмороження кожної пробірки потрібно від 30 хвилин до години. Препарат необхідно ввести протягом 6 годин.

До слова, вакцину можна зберігати в морозильних камерах з наднизькою температурою, термальних контейнерах Pfizer із сухим льодом або холодильних установках.

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