В США вже почали розвозити першу партію вакцини Pfizer від COVID-19
Перші партії вакцини від коронавірусу, які виробила компанія Pfizer, 13 грудня вже відправили з Мічигану. За кілька днів доставити планують у всі регіони США.
Так, перші вантажівки з вакциною вже вирушили із заводу у Мічигані, повідомляє CNN.
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Очікують, що у понеділок 14 грудня вакцину отримають 145 установ, у вівторок 15 грудня – 425, в середу 16 грудня – останні 66. Такий обсяг складає перша партія вакцини.
Препарат упаковують в коробки на заводі і завантажують у вантажівки. Вакцину перевозять при необхідній холодній температурі. За таких умов, вона зберігатиметься до 10 днів у невідкритому стані.
Коли вакцину привезуть, для розмороження кожної пробірки потрібно від 30 хвилин до години. Препарат необхідно ввести протягом 6 годин.
До слова, вакцину можна зберігати в морозильних камерах з наднизькою температурою, термальних контейнерах Pfizer із сухим льодом або холодильних установках.
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Що відомо про вакцину від Pfizer
- Напередодні в США дозволили використання вакцини від COVID-19, розробленої американською компанією Pfizer в співпраці з німецькою BioNTech.
- Вакцина називається BNT162b2. Її ефективність становить 95%.
- Ефективність можна досягнути щонайменше через 7 днів після введення другої дози.
- Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже мала деякі побічні реакції.
- Першою країною, яка розпочала вакцинацію препаратом Pfizer, стала Велика Британія. У країні вже зафіксували випадки алергічної реакції.
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