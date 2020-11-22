Вакцинація проти коронавірусу в США може початися вже 11 грудня. Управління з продовольства і медикаментів США (FDA) розгляне таку пропозицію 10 грудня.

Заявку до FDA на отримання дозволу на екстрене використання вакцини подала компанія Pfizer. Про це повідомляє телеканал CNN.

До слова Не поспішайте викидати маски: чи допоможе вакцина швидко здолати пандемію

"Наш план полягає в тому, щоб мати змогу доставити вакцини до місць імунізації протягом 24 годин з моменту затвердження, тому я очікую, можливо, на другий день після затвердження – 11 або 12 грудня", – пояснив голова групи швидкого реагування з питань вакцин та ліків проти COVID-19 у Білому домі Монсеф Слауї.

Кого вакцинуватимуть першими

Вакцинуватимуть насамперед групи найвищого пріоритету: медиків, пенсіонерів, людей із супутніми захворюваннями.

Діти отримають вакцину у середині 2021 року. Найнижчий вік для вакцинації наразі не відомий.

Вакцину Pfizer: що про неї відомо