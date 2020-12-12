Вакцинація американців розпочнеться вже найближчими днями Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів (FDA) США дозволило використання вакцини від COVID-19, розробленої американською компанією Pfizer в співпраці з німецькою BioNTech.

Президент США Дональд Трамп заявив, що перше щеплення буде проведено менш ніж через добу. Однак у МОЗ США наголосили, що негайно розпочне розподіл вакцини по країні.

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Сама ж вакцинація буде стартувати на початку наступного тижня. Про це повідомляє видання The New York Times.

FDA авторизувало вакцину від COVID-19 виробництва компанії Pfizer,

– йдеться у виданні.

Це рішення опубліковано на наступний день після того, як Консультативна рада FDA більшістю голосів рекомендувала вакцину для щеплення людей старше 16 років. Спершу вакцинацію будуть проводити медичним працівникам і літнім людям.

Нагадаємо, першою у світі країною, яка розпочала вакцинацію проти коронавірусу препаратом Pfizer, стала Велика Британія. У країні вже зафіксували випадки алергічної реакції на вакцину, що може завадити вакцинуванню людям з сильною алергією.

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Що відомо про вакцину Pfizer і BioNTech

Pfizer розробила вакцину спільно з німецькою BioNtech.

Вакцина отримала назву – BNT162b2, її ефективність 95%.

Ефективність вакцини проти COVID-19 досягається щонайменше через 7 днів після введення другої дози.

Вакцина отримала "сприятливий" рівень безпеки, адже найпоширенішими побічними реакціями на неї були: