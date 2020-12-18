У США схвалили вакцину від Moderna
У США схвалили виробництво вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Поставки препарату розпочнуть найближчим часом.
Про це повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Твіттері. За його словами, "вакцина вже в дорозі".
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Поширення почати негайно,
– зазначив Трамп.
Та додав, що Європа та інші країни світу сильно постраждали від COVID-19, зокрема Німеччина, Франція, Іспанія та Італія, але вакцини вже в дорозі.
Яка ситуація з COVID-19 у США
- Хворобу виявили у 17 627 070 людей, за період пандемії померли 317 929 хворих.
- Натомість видужали 10 291 126 інфікованих.
- 12 грудня американське управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів, яке займається сертифікацією, схвалив вакцину розробки Pfizer і BioNTech.
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