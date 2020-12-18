У США схвалили виробництво вакцини від коронавірусу компанії Moderna. Поставки препарату розпочнуть найближчим часом.

Про це повідомив президент Сполучених Штатів Дональд Трамп в Твіттері. За його словами, "вакцина вже в дорозі".

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Поширення почати негайно,

– зазначив Трамп.

Та додав, що Європа та інші країни світу сильно постраждали від COVID-19, зокрема Німеччина, Франція, Іспанія та Італія, але вакцини вже в дорозі.

Moderna vaccine overwhelmingly approved. Distribution to start immediately. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) December 18, 2020

Яка ситуація з COVID-19 у США