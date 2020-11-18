Це новий тест – крок до розширення тестування на COVID-19 поза медичними установами. Він призначений для людей з симптомами хвороби.

Американське Управління з контролю за харчовими продуктами й лікарськими засобами (FDA) дало екстрений дозвіл на застосування першого експрес-тесту на COVID-19. Його результат можна отримати протягом пів години. Виробник тесту, компанія Lucira, передбачає, що його ціна буде не більше 50 доларів, повідомляє The New York Times.

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Як зробити тест

Для проведення тесту людина повинна у себе взяти мазок з носа. Аналіз заснований на виявленні генетичного матеріалу вірусу, це ПЛР-тест. Набір включає стерильні палички для проведення мазка, пробірку для отриманого мазка і діагностичний пристрій, який працює від батарейок. Результат можна дізнатися зі зміни кольору індикатора пристрою.

Людина, яка отримала позитивний результат, повинні самоізолюватись і звернутися за медичною допомогою. Негативний результат не виключає інфекції. Тому, якщо є симптоми COVID-19, потрібно звернутися до лікаря.

Як можна отримати тест

FDA дозволило використання нового тесту для пацієнтів, у яких підтверджено або підозрюється COVID-19. Його точність для діагностики інфекції у безсимптомних пацієнтів невідома. Придбати тест можна за рецептом лікаря.

Самостійне використання тесту рекомендовано людям старше 14 років. Дітям 13 років і молодше тест повинен проводити медичний працівник. Також тестом можуть користуватися медпрацівники у своїй практиці в амбулаторіях і стаціонарах.

Впровадження тестів, які можна проводити вдома, дає можливість для ширшої діагностики інфекції SARS-CoV-2 поза медичними закладами. І знизить ризики зараження в лікарнях.



Чим відрізняються тести на коронавірус / Інфографіка 24 каналу