Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання препарату з суміші антитіл до COVID-19, розробленого компанією Regeneron.

Раніше сумішшю антитіл від Regeneron лікували президента США Дональда Трамп, коли він хворів на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління.

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Для кого підходить препарат від Regeneron

Використовувати препарат дозволено у дорослих і дітей старше 12 років з позитивним тестом коронавірус. У пацієнтів захворювання має протікати в легкій або середньотяжкій формі, або є ризик погіршення стану до важкого.

Для госпіталізованих пацієнтів і тих, хто потребує кисневої підтримки використання препарату заборонено.

Що відомо про препарат

Препарат, що розроблений Regeneron, містить два види моноклональних антитіл до коронавіруса – це створені в лабораторії білки, які імітують здатність імунної системи боротися з патогенами, в тому числі з вірусами.

Після одужання від коронавірусу Дональд Трамп пообіцяв зробити доступним всім американцям "лікування, як у президента".