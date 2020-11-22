У США схвалили "коктейль антитіл" від Regeneron, яким лікували Трампа від коронавірусу
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) видало екстрений дозвіл на використання препарату з суміші антитіл до COVID-19, розробленого компанією Regeneron.
Раніше сумішшю антитіл від Regeneron лікували президента США Дональда Трамп, коли він хворів на коронавірусну інфекцію. Про це йдеться в повідомленні на сайті управління.
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Для кого підходить препарат від Regeneron
Використовувати препарат дозволено у дорослих і дітей старше 12 років з позитивним тестом коронавірус. У пацієнтів захворювання має протікати в легкій або середньотяжкій формі, або є ризик погіршення стану до важкого.
Для госпіталізованих пацієнтів і тих, хто потребує кисневої підтримки використання препарату заборонено.
Що відомо про препарат
Препарат, що розроблений Regeneron, містить два види моноклональних антитіл до коронавіруса – це створені в лабораторії білки, які імітують здатність імунної системи боротися з патогенами, в тому числі з вірусами.
Після одужання від коронавірусу Дональд Трамп пообіцяв зробити доступним всім американцям "лікування, як у президента".
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