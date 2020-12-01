У Сполучених штатах Америки можуть розпочати масову вакцинацію населення проти COVID-19 у найближчі тижні. Відразу 2 компанії готові постачати препарат для щеплення.

Вакцини можуть з'явитися в обігу до Різдва, тобто 25 грудня

Надати в обіг вакцини готові 2 компанії – Pfizer та Moderna, про це заявив міністр охорони здоров'я США Алекс Азар в ефірі телеканалу CBS. За його словами, наразі чекають дозволу на застосування вакцини, пише DW.

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Очікують, що вакцина від Pfizer отримає дозвіл Управління з санітарного нагляду США (FDA) під час засіданні 10 грудня.

Отже, ми розраховуємо, що обидві ці вакцини вийдуть в обіг і стануть доступними до Різдва,

– зазначив Азар.

Вакцина компанії Moderna – друга в черзі на схвалення. У FDA повідомляли, що проведуть розгляд заявки компанії Moderna на екстрене використання її вакцини від коронавірусу – 17 грудня.

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Постачання вакцини до різних штатів контролюватиме федеральний уряд, а от розподілом на місцях вже опікуватимуться губернатори.

Що відомо про готовність вакцини для масової вакцинації

BioNTech і Pfizer першими заявили про ефективність вакцини проти коронавірусу, її назва – BNT162b2. Спершу ефективність вакцини становила 90%, потім показник змогли підвищити до 95%. В дослідженнях взяли участь понад 40 тисяч людей.

Moderna оголосила, що її вакцина проти COVID-19 ефективна на 94,5%. До випробувань залучили понад 30 тисяч учасників у США. Серед добровольців – люди, яким за 65, та представники різних національностей.

Обидві вакцини створені на основі технології mRNA(матрична РНК): суть їх дії полягає в продукції білків, які схожі з білками вірусу і здатні викликати імунну відповідь.

Щодо ціни на вакцину, то ціна за дозу вакцини компанії Moderna буде близько 38 доларів – набагато вище, ніж Pfizer – 20 доларів.

Більше про відмінності вакцин компанії – читайте в матеріалі 24 каналу: Pfizer чи Moderna: порівняння вакцин, які ефективні проти коронавірусу.