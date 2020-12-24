У США реєструють алергію на вакцину від Pfizer: 7 випадків з 30 тисяч
У Нью-Йорку у медпрацівника, якому зробили щеплення від коронавірусу вакциною компаній Pfizer/BioNTech, виникла алергічна реакція. Це вже 7 подібний випадок у США.
Варто відзначити, що в Нью-Йорку вже вакцинували 30 тисяч людей, а у США загалом – понад 1 мільйон. Про це повідомляє Newsweek.
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Що відомо про стан медика
Медпрацівник отримав відповідну допомогу колег та знаходиться у стабільному стані. Спеціалісти госпіталізували медика, аби перевірити детальніше причини виникнення алергічної реакції на вакцину.
Вакцини дійсно мають побічні ефекти та, як відомо, трапляються алергічні реакції, хоча і нечасті. Ми також знаємо, що на основі клінічних випробувань та повідомлень про несприятливі наслідки в інших юрисдикціях, такі реакції є рідкісним явищем, але про них повідомляли у Pfizer,
– йдеться у заяві Департаменту охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка.
До теми Вакцина проти коронавірусу від Pfizer викликає анафілактичний шок
Що може бути причиною анафілактичної реакції на вакцину?Вчені припустили, що ймовірно, винен поліетиленгліколь, який використовують для стабільності основного компонента вакцини. Раніше поліетиленгліколь ніколи не використовували в вакцинах, хоча він входить в склад багатьох ліках, які іноді викликають анафілактичний шок.
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