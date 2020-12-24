У Нью-Йорку у медпрацівника, якому зробили щеплення від коронавірусу вакциною компаній Pfizer/BioNTech, виникла алергічна реакція. Це вже 7 подібний випадок у США.

Варто відзначити, що в Нью-Йорку вже вакцинували 30 тисяч людей, а у США загалом – понад 1 мільйон. Про це повідомляє Newsweek.

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Що відомо про стан медика

Медпрацівник отримав відповідну допомогу колег та знаходиться у стабільному стані. Спеціалісти госпіталізували медика, аби перевірити детальніше причини виникнення алергічної реакції на вакцину.

Вакцини дійсно мають побічні ефекти та, як відомо, трапляються алергічні реакції, хоча і нечасті. Ми також знаємо, що на основі клінічних випробувань та повідомлень про несприятливі наслідки в інших юрисдикціях, такі реакції є рідкісним явищем, але про них повідомляли у Pfizer,

– йдеться у заяві Департаменту охорони здоров'я та психічної гігієни Нью-Йорка.

Важливо! Через подібні алергічні реакції медичним працівникам рекомендують стежити за станом людей, яким вводили вакцину Pfizer, 15-30 хвилин.

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