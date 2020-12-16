Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило вирощувати генномодифікованих свиней для проведення лабораторних тестів, трансплантації органів, створення ліків і виробництва м'яса, безпечного для людей з алергією.

Тварин буде вирощувати компанія Revivicor, пише The Verge.

Також на тему: Японія схвалила продаж перших в країні генномодифікованих овочів: почали з помідорів

Яку користь мають ГМО-свині

Генномодифікованих свиней називають GalSafe через те, що у них немає молекули альфа-гал, яка є майже у всіх ссавців. У людей цієї молекули немає від природи, але саме вона провокує алергію на м'ясо.

Такий синдром у людини може розвинутися, наприклад, після укусу кліща. Вживання в їжу GalSafe-свинини в цьому випадку буде безпечне для здоров'я й дозволить алергікам їсти м'ясо.

Тканини генномодифікованих свиней можна буде використовувати у виробництві гепарину – це препарат, який перешкоджає згортанню крові. Також органи GalSafe-тварин можуть трансплантуватися людям, у яких через альфа-гал молекули відбувається відторгнення. Але поки це тільки теорія, на практиці органи генномодифікованих свиней ще не пересаджували людям.

Вперше біотехнологічний тваринний продукт схвалений і як харчові продукти, і як потенційний матеріал біомедичних досліджень – це найважливіша віха в історії інновацій,

– заявили у FDA.

Інші ГМО-тварини, яких дозволили їсти у США

Раніше FDA вже схвалило розведення генетично модифікованих курей, кіз і лососів для виробництва харчових продуктів. Свині GalSafe – перші такі тварини, яких використовуватимуть і в медичних цілях.

Чому в ГМО немає нічого страшного – читайте тут.