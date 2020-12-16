В США дозволили їсти ГМО-свиней та використовувати для медицини
Управління з санітарного нагляду за якістю харчових продуктів і медикаментів США (FDA) дозволило вирощувати генномодифікованих свиней для проведення лабораторних тестів, трансплантації органів, створення ліків і виробництва м'яса, безпечного для людей з алергією.
Тварин буде вирощувати компанія Revivicor, пише The Verge.
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Яку користь мають ГМО-свині
Генномодифікованих свиней називають GalSafe через те, що у них немає молекули альфа-гал, яка є майже у всіх ссавців. У людей цієї молекули немає від природи, але саме вона провокує алергію на м'ясо.
Такий синдром у людини може розвинутися, наприклад, після укусу кліща. Вживання в їжу GalSafe-свинини в цьому випадку буде безпечне для здоров'я й дозволить алергікам їсти м'ясо.
Тканини генномодифікованих свиней можна буде використовувати у виробництві гепарину – це препарат, який перешкоджає згортанню крові. Також органи GalSafe-тварин можуть трансплантуватися людям, у яких через альфа-гал молекули відбувається відторгнення. Але поки це тільки теорія, на практиці органи генномодифікованих свиней ще не пересаджували людям.
Вперше біотехнологічний тваринний продукт схвалений і як харчові продукти, і як потенційний матеріал біомедичних досліджень – це найважливіша віха в історії інновацій,
– заявили у FDA.
Інші ГМО-тварини, яких дозволили їсти у США
Раніше FDA вже схвалило розведення генетично модифікованих курей, кіз і лососів для виробництва харчових продуктів. Свині GalSafe – перші такі тварини, яких використовуватимуть і в медичних цілях.
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