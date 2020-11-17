Сполучені Штати Америки допоможуть Україні у підписанні угод з компаніями, які розробляють вакцини проти COVID-19. Таких домовленостей досягли під час телефонної розмови глави МОЗ двох країн.

Глава американського МОЗ Алекс Азар пообіцяв, що США допоможуть українському уряду домовитись з компаніями Moderna, Johnson & Johnson, Pfizer та Novavax. Про це повідомила пресслужба Міністерства охорони здоров'я України.

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Ми спілкуємося з багатьма нашими міжнародними партнерами та фармацевтичними компаніями щодо забезпечення оперативного постачання в Україну безпечної та ефективної вакцини, адже саме вакцина є єдиним реальним засобом протидії пандемії COVID-19,

– заявив Максим Степанов.

Що відомо про вакцину від COVID-19 і коли вона з'явиться в Україні

У ВООЗ прогнозують, що Україна зможе отримати першу партію ефективної вакцини у другому кварталі 2021 року.

Україні передбачено таку кількість доз, яка буде потрібною для вакцинації 20% населення країни. Однак перша партія розрахована лише на 3%.

Уряд зарезервував у бюджеті 2,6 мільярда гривень, які витратять на вакцинацію населення від COVID-19.

Наразі відомо про попередній успіх уже двох вакцин, вони пройшли 3 етапи досліджень: йдеться про вакцину від Pfizer та вакцину-кандидат від Moderna.

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