В Росії заговори про те, що вони налагодили виробництво "Спутник-V" в Україні та заключили договір з харківською компанією "Біолік". В компанії таку інформацію спростовують.

Сайт 24 каналу розповідає, чи будуть виготовляти скандальну російську вакцину в Україні та навіщо Росія розповсюджує таку інформацію.

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Що кажуть експерти

Юрій Леонов, провідний експерт з біотехнології, зазначив, що інформація, яку розповсюджує Росія, не відповідає дійсності.

Українські підприємства, що працюють у галузі біотехнології, працюють за міжнародними нормами. Вакцина, про яку заявлять у Росії, не пройшла жодної міжнародної сертифікації. Ні на рівні ЄС, ні на рівні ВООЗ чи інших організацій. Така співпраця з країною, що веде війну проти України, неможлива. Вона порушує і санкції, і міжнародні норми й морально-етичні, – каже Леонов.

Він додав, що вкидання такої інформації є одним з етапів інформаційної війни, що ведеться проти України. Адже, коли з'являється така інформація, партнери, що працюють з таким виробництвом одразу починають перевіряти цю інформацію, призупиняють проєкти тощо.

Експерти впевнені, що Росія почала розповсюджувати інформацію про співробітництво з українською компанією не просто так. Адже, якщо Україна відмовиться випускати вакцину, в Росії почнуть апелювати тим, що наша країна нехтує безпекою громадян та їхнім здоров’ям в часи пандемії. А в разі співпраці з Росією, Україна дивно виглядатиме в очах європейських партнерів та й суспільство не буде надто задоволеним таким рішенням.

Олександр Хмелевський, кандидат економічних наук, незалежний експерт, пояснює, що санкції, які запровадила Україна проти Росії 20 березня 2019 року, стосуються 294 юридичних та 848 фізичних осіб. Серед підприємств це ті, що брали участь у будівництві Кримського мосту, поширювали видавничу продукцію антиукраїнського змісту, демонстративно порушували українське законодавство щодо незаконного в'їзду або виїзду та територію окупованого Криму, тощо. Тобто санкції стосуються лише обмеженого кола підприємств. Багато українських підприємств продовжують співпрацю з Росією.

Фармацевтичні російські компанії під санкції не потрапляють. Тобто, сумісне виробництво вакцини санкцій не порушує. Не виключено, що документи про співпрацю дійсно були підписані. Харківське підприємство може це заперечувати через негативний суспільний резонанс. Росія прагне продавати свою вакцину в якомога більшу кількість країн, в тому числі й в Україну, – припускає Хмелевський.

Він додав, що, оскільки, керівництво України категорично виступає проти застосування російської вакцини, то заява про спільне виробництво вакцини в Україні спрямована на скасування цієї заборони. Російську вакцину нам будуть видавати за українську, вважає експерт. Хоча, можливо, на підприємстві просто будуть міняти маркування російської вакцини.

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Що кажуть у компанії

Акціонерне товариство "Біолік" спростувало інформацію про те, що вони планують серійний випуск російської вакцини.

Щодо цього повідомляємо, що АТ "Біолік", як національний виробник вакцин, технічно здатний здійснити виробництво вакцини від коронавірусу, але лише за наявності її державної реєстрації в Україні. На даний момент АТ "Біолік" не підписувало жодних контрактів, не отримувало ніяких трансферних технологій відносно виробництва вакцини "Спутник V" або будь-яких інших вакцин проти коронавірусу і ніколи не виробляло таких вакцин на технологічній базі компанії, – заявили в компанії.

У товаристві також додають, що вони проводять виробничу діяльність відповідно до чинного законодавства України, тому виробництво будь-якого лікарського засобу можливе лише за умови його державної реєстрації.

Що сталося