Європейський Союз може стримати поширення нового штаму коронавірусу, але повністю відгородитися від нього не вдасться. Наразі невідомо, чи зможуть його стримати вже розроблені вакцини проти COVID-19.

Найбільше тривожить те, що вірус продовжує мутувати. Про це 24 каналу повідомив журналіст Андрій Остальський, який перебуває у Великій Британії.

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За його словами, наразі там діють жорсткі обмеження, тому люди налякані та панікують. Остальський припустив, що через це вони можуть почати масово скуповувати продукти в супермаркетах.

Зараз із Франції не впускають вантажівки зі свіжими продуктами першої необхідності. Повністю оминути панічні закупки не вдасться,

– наголосив він.

Журналіст розповів, що влада Великої Британії веде термінові переговори з Францією, яка на 48 годин закрила свій кордон. За його словами, поки не виключають можливості екстреного тестування усіх водіїв.

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Як суспільство реагує на обмеження

Остальський зазначив, що через посилення карантинних обмежень у Великій Британії є багато незадоволених громадян. Втім, понад 50% населення таки розуміє неминучість жорсткого карантину. Як зазначив журналіст, дехто навіть критикує владу через те, що посилені обмеження не впровадили раніше.

"Джонсон не хотів спростовувати свої слова, адже недавно він стверджував, що влада не відбере Різдво у людей. Тому тепер це не буде безслідним кроком для влади", – розповів він.

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За словами Остальського, якщо в листопаді 2020 року приблизно 25% всіх випадків захворювання на COVID-19 викликав саме новий штам, то у грудні ця пропорція зросла до 65%. На думку журналіста, це вже більш активний та агресивний штам коронавірусу, тому ситуація трохи лякає.

Чому на це не звернули увагу раніше

Журналіст заявив, що віруси змінюються увесь час. Через це, коли його виявили у вересні, ще не було зрозуміло на скільки він агресивний. Важко було уявити, що буде з вірусом надалі. Однак у жовтні вже з'явилися певні підозри щодо нього, адже вірус почав швидко поширюватися.

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Остальський додав, що наразі ситуація є складнішою у порівнянні з першою хвилею коронавірусу. Також поки невідомо, чи зможуть вже розроблені вакцини боротися з новим штамом.

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