Вчені підсумували дані, які демонструють, на скільки COVID-19 смертельніший та небезпечніший за грип. І хоч обидві хвороби атакують легені, аналіз показав, що коронавірус пошкоджує й інші органи.

Коронавірус SARS-CoV-2 асоціюється з вищим ризиком ускладнень, зокрема з ураженнями нирок та печінки, серцевих розладів, інсульту, важкого септичного шоку, низького кров'яного тиску, надмірного згортання крові та навіть діабету. Висновки дослідження опубліковані у журналі The BMJ.

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Для дослідження вчені проаналізували записи з бази даних Міністерства у справах ветеранів США. Це найбільша в країні інтегрована система надання медичної допомоги.

Загалом дослідники вивчили інформацію про 3 641 пацієнта з коронавірусом. Цих людей госпіталізували до лікарень в різний період з 1 лютого по 17 червня. Паралельно з цим вчені вивчили дані про 12 676 пацієнтів з грипом, які були госпіталізовані через хворобу в період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року. Середній вік пацієнтів із COVID-19 або грипом становив 69 років.

Одним із найбільших сюрпризів у дослідженні стало виявлення того, що пацієнти з коронавірусом мали вищі ризики розвитку діабету, ніж хворі на грип – на 9 випадків більше у вибірці зі 100 людей.

Ці пацієнти не хворіли на діабет, поки не інфікувались COVID-19. Рівень цукру в їхній крові підскочив і вони потребували величезних доз інсуліну. Чи є діабет оборотним, чи потребуватиме він тривалого лікування? Це буде діабет 1 або 2 типу? Ми просто не знаємо, оскільки COVID-19 виник рік тому,

– сказав старший автор дослідження Зіяд Аль-Алі.

Загальні результати дослідження