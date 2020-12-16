Чи справді коронавірус небезпечніший за грип: масштабне дослідження
Вчені підсумували дані, які демонструють, на скільки COVID-19 смертельніший та небезпечніший за грип. І хоч обидві хвороби атакують легені, аналіз показав, що коронавірус пошкоджує й інші органи.
Коронавірус SARS-CoV-2 асоціюється з вищим ризиком ускладнень, зокрема з ураженнями нирок та печінки, серцевих розладів, інсульту, важкого септичного шоку, низького кров'яного тиску, надмірного згортання крові та навіть діабету. Висновки дослідження опубліковані у журналі The BMJ.
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Для дослідження вчені проаналізували записи з бази даних Міністерства у справах ветеранів США. Це найбільша в країні інтегрована система надання медичної допомоги.
Загалом дослідники вивчили інформацію про 3 641 пацієнта з коронавірусом. Цих людей госпіталізували до лікарень в різний період з 1 лютого по 17 червня. Паралельно з цим вчені вивчили дані про 12 676 пацієнтів з грипом, які були госпіталізовані через хворобу в період з 1 січня 2017 року по 31 грудня 2019 року. Середній вік пацієнтів із COVID-19 або грипом становив 69 років.
Одним із найбільших сюрпризів у дослідженні стало виявлення того, що пацієнти з коронавірусом мали вищі ризики розвитку діабету, ніж хворі на грип – на 9 випадків більше у вибірці зі 100 людей.
Ці пацієнти не хворіли на діабет, поки не інфікувались COVID-19. Рівень цукру в їхній крові підскочив і вони потребували величезних доз інсуліну. Чи є діабет оборотним, чи потребуватиме він тривалого лікування? Це буде діабет 1 або 2 типу? Ми просто не знаємо, оскільки COVID-19 виник рік тому,
– сказав старший автор дослідження Зіяд Аль-Алі.
Загальні результати дослідження
- Пацієнти з COVID-19 мали майже у 5 разів більше шансів померти, ніж хворі на грип. З 12 676 хворих на грип померли 674 людини (5,3%), а з 3 641 інфікованого COVID-19 – 676 (18,5%).
- Окрім того, у середньому пацієнти з COVID-19 в 4 рази частіше потребувати кисневої підтримки й майже у 2,5 рази частіше потрапляли в реанімацію.
- Дослідники також виявили, що COVID-19 асоціюється з вищими ризиками гострого ураження нирок та важкого септичного шоку, ніж грип.
- У порівнянні з хворими на грип, люди із COVID-19 частіше страждають від зниженого артеріального тиску – стану, який може призвести до пошкодження органів та смерті.
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