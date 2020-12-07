Реабілітація після перенесеного коронавірусу може бути досить тривалою. Все залежить від складності протікання COVID-19. Утім, навіть у разі легкої форми коронавірусу організмові потрібен час, аби відновитися.

Активності та спорт слід відкласти на місяць

Потрібно дати організму просто відновитися. Він розумний, спокійно сам відновлюється десь за місяць Алкоголь потрібно виключити на якийсь час так само, але основне – не допускати великого фізичного навантаження. Це дуже важливо! Про те, як не нашкодити організму після перенесеного коронавірусного захворювання розповів головний лікар одного з діагностичних медичних центрів Львова Тарас Жиравецький, пише ТСН.

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По-перше, не займатися моржуванням. Це дуже небезпечно. Так само слід відкласти похід у сауну, контрастні перепади температури організму не потрібні. Крім того, спорт відкласти мінімум на місяць,

– зазначив Тараса Жиравецького.

За словами лікаря у його практиці були випадки, коли пацієнти після одужання від коронавірусу не достатньо відновившись, почали займатись спортом і, на жаль, їхній стан погіршувався: піднімалася температура, з'являлася задишка, втома.

Здоровий спосіб життя найкраще рішення

Також важливо збалансовано харчуватись, відпочивати та добре висипатись. А якщо є певні показання, зокрема підвищені показники печінкових проб, тоді лікар призначає гепатопротектори. Також корелюються ниркові проби: якщо високий рівень сечової кислоти чи зниження.

Чи варто проводити діагностику організму після одужання

Тарас Жиравецький радить зробити аналіз на згортання крові.

Щодо пацієнтів від 35 років – варто робити коагулограму (аналіз на згортання крові). Якщо ризик високий – вживати препарати для розрідження крові,

– зауважив Жирацеький.

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