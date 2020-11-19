Вчені прийшли до висновку, що їжа також допомагає боротися зі стресом. Що потрібно, аби позбутись від переживань і чи допоможуть у цьому цукерки та шоколад – читайте у матеріалі.

Перенапруження, брак сну, негативні емоції, реакція на пандемію – причин стресу може бути безліч. Боротьбі з ним присвячено безліч досліджень, зокрема вплив дієти на стрес описаний у журналі Neurobiology of Stress.

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Стрес є досить небезпечним станом, оскільки він підвищує ризик розвитку безлічі хронічних недуг, в тому числі захворювань серцево-судинної системи та хвороби Альцгеймера.

Співробітники Медичної школи Уейк-Форест (Північна Кароліна, США) виявили, що у боротьбі зі стресом допомагає середземноморська дієта.

Що треба їсти від стресу

Середземноморський раціон складається з:

великої кількості свіжих овочів,

риби та морепродуктів,

фруктів,

горіхів,

насіння,

оливок та оливкової олії,

бобів.



Середземноморську дієту внесли до нематеріальної спадщини ЮНЕСКО / Фото pinterest

Згідно з результатами експерименту, тварини, які сиділи на середземноморській дієті, були стійкішими до стресу. Симпатична нервова система була менш активною, а реакція кортизолу на стрес – зниженою.

А ось західна дієта, яка складається з великої кількості м'яса, солодких десертів, жирної та смаженої їжі, навпаки посилювала симпатичну реакцію на стрес.

Чому при стресі не варто зловживати солодким

Гормон стресу, тобто кортизол, разом з високим рівнем інсуліну підвищує бажання з’їсти солодку або жирну їжу. Так, в процесі споживання цих продуктів мозок отримує задоволення, але це замкнене коло, яке призводить до додаткового стресу в процесі набору ваги. Тим паче останні дослідження показують, що надмірна кількість цукру та фруктози змінює поведінку людини та робить її більш імпульсивною та навіть агресивнішою.

Лікарі запевняють, що для того, аби подолати стрес, необхідно повноцінно харчуватися, добре висипатися, займатися фізичними вправами та спілкуватися з близькими.