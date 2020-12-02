Кардіологи назвали продукти, які знімають запалення
Різноманітні продукти, які містять велику кількість антиоксидантів, підтримують здорову запальну реакцію та зменшують серцево-судинні ризики.
Вживання червоного м'яса та дуже оброблених продуктів сприяють хронічному запаленню в організмі, збільшуючи ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Дослідження опубліковане у журналі Американського коледжу кардіологів.
До теми Що потрібно їсти для здоров'я судин, – Супрун
Це масштабне дослідження. Впродовж 24 – 30 років фахівці спостерігали за 166 000 жінками та 44 000 чоловіками. Виявилось, що люди, які вживають більшу кількість червоного та переробленого м'яса, багато цукрів і обробленої їжі мають на 28% вищий ризик інсульту та на 46% вищий ризик виникнення серцевих захворювань. Окрім цього, часте споживання такої їжі може скоротити ваше життя. Якщо збільшити кількість ультраоброблених продуктів лише на 10%, то ризик смерті зростає на 14%.
Але є і хороші новини. Результати дослідження показали, що деякі продукти можуть нейтралізувати вільні радикали та зменшити стрес на організм. Все тому, що вони містять необхідні протизапальні елементи: вітаміни, каротиноїди та флавоноїди.
Корисна їжа може бути смачною / Фото Everyday Health
Продукти проти запалення
Кардіологи радять частіше вживати листову зелень, помідори, фрукти, ягоди, горіхи, жирну рибу, цільне вино та оливкову олію. Також рекомендується чай, кава та вино, але у помірних кількостях. При цьому важливо розуміти, що перелік шкідливих продуктів необхідно обмежити.
Перелік продуктів, якими не варто зловживати:
- Морозиво, печива, тістечка, батончики,
- Куплені пироги, макарони та піцу,
- Нагетси, рибні та курячі палички,
- Червоне та перероблене м’ясо (бекон, сосиски, ковбаси тощо),
- Солодкі газовані напої та напої зі смаком фруктів,
- Супи та локшина швидкого приготування, різноманітні "фастфуди",
- Порошкоподібні продукти "для здоров'я" та "для схуднення", замінники їжі.
Поділитися новиною