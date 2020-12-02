Різноманітні продукти, які містять велику кількість антиоксидантів, підтримують здорову запальну реакцію та зменшують серцево-судинні ризики.

Вживання червоного м'яса та дуже оброблених продуктів сприяють хронічному запаленню в організмі, збільшуючи ризик серцево-судинних захворювань та інсульту. Дослідження опубліковане у журналі Американського коледжу кардіологів.

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Це масштабне дослідження. Впродовж 24 – 30 років фахівці спостерігали за 166 000 жінками та 44 000 чоловіками. Виявилось, що люди, які вживають більшу кількість червоного та переробленого м'яса, багато цукрів і обробленої їжі мають на 28% вищий ризик інсульту та на 46% вищий ризик виникнення серцевих захворювань. Окрім цього, часте споживання такої їжі може скоротити ваше життя. Якщо збільшити кількість ультраоброблених продуктів лише на 10%, то ризик смерті зростає на 14%.

Але є і хороші новини. Результати дослідження показали, що деякі продукти можуть нейтралізувати вільні радикали та зменшити стрес на організм. Все тому, що вони містять необхідні протизапальні елементи: вітаміни, каротиноїди та флавоноїди.



Корисна їжа може бути смачною / Фото Everyday Health

Продукти проти запалення

Кардіологи радять частіше вживати листову зелень, помідори, фрукти, ягоди, горіхи, жирну рибу, цільне вино та оливкову олію. Також рекомендується чай, кава та вино, але у помірних кількостях. При цьому важливо розуміти, що перелік шкідливих продуктів необхідно обмежити.

Перелік продуктів, якими не варто зловживати: