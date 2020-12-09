Головний інфекційний лікар США попереджає про можливе зростання випадків коронавірусу, яке накладеться на наявне збільшення захворюваності. Доктор Ентоні Фаучі закликає дотримуватися карантинних обмежень, аби країна не опинилася у дуже складному становищі.

Про невтішні перспективи для Сполучених Штатів головний інфекціоніст США Ентоні Фаучі розповів час пресконференції в Нью-Йорку, повідомляє "Голос Америки".

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Якщо ми не дослухатимемося до заходів з охорони громадського здоров'я, то до середини січня можемо опинитися в ситуації, коли справи дуже погіршаться. Не лише у штаті Нью-Йорк, але у будь-якому іншому штаті,

– зазначив Фаучі.

За його словами, мільйони американців подорожували під час святкування Дня подяки, попри застереження медиків та експертів.

У США останнім часом зростає кількість заражень коронавірусом. Однак експерти побоюються, що це зростання подвоїться, якщо мешканці збиратимуться великими компаніями на Різдво та Хануку. У такому випадку один спалах накладеться на інший.

Ситуація з коронавірусом у Нью-Йорку

Там у середині вересня відновили роботу шкіл. Відтоді 1 740 учнів та 2 240 вчителів захворіли на COVID-19.

У листопаді школи знову закрили. А 7 грудня Нью-Йорк відкрив шкільні двері. Мер міста вважає, що це добрий знак.

Загострення у Каліфорнії

З 6 грудня штат почав запроваджувати нові обмежувальні заходи через поширення коронавірусу. Того дня у Каліфорнії підтвердили 30 000 нових заражень – найвищий показник захворювань у штаті за один день.

За словами доктора Фаучі, обмежувальні заходи могли б "врятувати їх від можливого переповнення лікарень".

Новий указ губернатора Каліфорнії передбачає заборону на приватні скупчення людей, закриття всього бізнесу, крім критичної інфраструктури та роздрібних магазинів. Маски та соціальна дистанція обов'язкові. Триватимуть обмеження 3 тижні.

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Зверніть увагу! Загалом у США коронавірус виявили вже у понад 15,5 мільйона людей. Від початку епідемії одужати вдалося 9 мільйонам, померли – понад 293 тисячі хворих.