В селі Новоматвіївське, що у Миколаївській області, виявили спалах пташиного грипу. Аналіз підтвердив РНК вірусу грипу птиці типу А1 субтипу H5.

В осередку спалаху вживають заходи з локалізації та недопущення поширення хвороби. Про це повідомляє головне управління Держспоживслужби в Миколаївській області.

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12 грудня Державна надзвичайна протиепізоотична комісія при Новоодеській районній державній адміністрації визначила село Новоматвіївське "неблагополучним" пунктом та затвердила план з ліквідації захворювання. У селі проведуть стемпінг-аут (забій інфікованих тварин) та дезінфекцію.

Визначено буферну зону (зону захисту) радіусом 3 кілометри від осередку захворювання, до якої увійшли села Кандибине та Сільвестрівське Новоодеського району та туристичний двір "Золота підкова”. Натомість населені пункти у радіусі 10 кілометрів визначені зоною нагляду.

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