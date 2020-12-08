Причиною спалаху невідомої хвороби в індійському штаті Андхра-Прадеш могли стати свинець та нікель. Ці хімічні речовини знайшли у зразках питної води та молока.

Тестування проводить Індійський хіміко-технологічний інститут. Вже найближчим часом з'являться й інші деталі про відібрані зразки. Про це повідомили на сайті India Today.

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У штат прибули 2 представники Всесвітньої організації охорони здоров'я. Вони хочуть дізнатися причину невідомої хвороби. Зокрема планують вивчити можливе забруднення їжі чи води або отруєння повітряно-крапельним шляхом.

Який стан хворих

Вже понад 370 людей одужали, ще 120 досі перебувають на лікуванні. Водночас 19 пацієнтів направили для кращого лікування до державних лікарень:

Віджаявади:

Гунтура.

Чим небезпечні свинець та нікель? За даними органів охорони здоров'я США, вплив хлорорганічних пестицидів упродовж короткого періоду часу може викликати судоми, головний біль, запаморочення, нудоту, блювоту, тремор, сплутаність свідомості, м'язову слабкість, невиразну мову, слиновиділення і пітливість.



У багатьох країнах світу хлорорганічні сполуки повністю або частково заборонені. Однак деякі забруднювачі залишаються в навколишньому середовищі роками і накопичуються в жирах тварин і людей.

Невідома хвороба в Індії: що відомо

В неділю, 6 грудня, зафіксували перші випадки невідомої хвороби.

Жителі міста Елуру скаржилися на втрату пам'яті, занепокоєння, блювоту, головний та спинний біль, а також напади епілепсії.

Один житель південного індійського міста Элуру помер.

Тести на COVID-19 в усіх хворих були негативними.

Попередньою причиною хвороби називали отруєння.

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